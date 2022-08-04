شباب الأهلي يضم السوري خريـبين من الوحدة لموسم واحد

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب السوري عمر خريبين، قادماً من نادي الوحدة، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكرت الشركة في بيان رسمي أنها أكملت إجراءات التعاقد مع خريبين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، إذ يُعدّ المهاجم الدولي السوري من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك للمحترفين في المواسم الماضية.

وبذلك يضم شباب الأهلي في صفوفه كلاً من: الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والأوزبكي عزيز غانييف وعمر خريبين وأحمد نورالله في قائمة اللاعبين الأجانب.

وحصل خريبين (28 عاماً) عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

وسيكون شباب الأهلي النادي الإماراتي الثالث الذي يلعب له خريبين بعدما سبق له اللعب للظفرة أيضاً موسم 2016-2017.

ويملك خريبين تجربة عربية حافلة، حيث كانت بدايته مع الوحدة الدمشقي (2009-2013)، انتقل بعدها إلى القوة الجوية العراقي (2013-2015)، ثم مواطنه الميناء (2015-2016)، ومنه إلى الظفرة (2016-2017).

وكانت التجربة الأهم لخريبين مع الهلال السعودي، الذي انتقل إلى صفوفه في 2017. فاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، وكأس السوبر السعودي 2018.

كما أعير خريبين خلال فترة لعبه مع الهلال إلى بيراميدز المصري في 2019.