خطة من 8 محاور لمدرب منتخب الإمارات للتأهل إلى كأس العالم 2026 والمنافسة على 3 بطولات قوية

كشف مدرب منتخب الإمارات، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء عن خطة من 8 محاور هدفها الأساسي المنافسة على ألقاب ثلاثة بطولات مقبلة وقوية، هي: «خليجي 25» وبطولة غرب آسيا وكأس آسيا 2023، فضلا عن العمل للتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد قرار رفع عدد مقاعد قارة اسيا.

وجاءت محاول الخطة وفق ما ودر على لسان المدرب كما يلي:

-متابعة تحضيرات الأندية في معسكراتها الخارجية، والبداية بهولندا مع الوصل ثم الجزيرة وحضور المباراة الودية بين الفريقين، ثم النمسا لمتابعة الوحدة والشارقة، ثم إلى المانيا لمتابعة العين.

-اختيار اللاعبين يعتمد على مشاهدتهم في التدريبات والمباريات، وهناك توجه أكثر إلى فئة الشباب.

-المنافسة على البطولات التي سنشارك فيها خلال الفترة المقبلة.

-المنتخب سيقيم معسكراً خارجيا أيام الفيفا في الفترة من 18 حتى 28 من سبتمبر المقبل، مع أداء مباراة أو مباراتين وديتين تحددان لاحقاً.

-الاستعانة ب 23 لاعباً، وتجربة بعض اللاعبين الشباب للوقوف على مدى جاهزيتهم.

-اقامة معسكر داخلي في شهر نوفمبر المقبل، يتخلله اللعب مباراتين مع منتخبين سيتم تحدديهما لاحقا.

-العمل من أجل التأهل إلى مونديال 2026 بعد زيادة عدد مقاعد قارة آسيا.

-تجديد الثقة بلاعبي المنتخب، وحثهم على تطوير الجانب البدني والالتزام بالتغذية الصحية السليمة.