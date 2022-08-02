محمد يوسف ينضم لصفوف عجمان

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف الحارس محمد يوسف عن انتقاله لتمثيل عجمان في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أنه يتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في مسيرته الكروية.

وقال لـ«الإمارات اليوم: «أتطلع لاستعادة مستواي الفني المعهود وأن أسهم مع زملائي في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية».

وأعرب عن سعادته بالتواجد الى جانب نخبة من حراس المرمى الأكفاء في نادي عجمان.

وسبق للحارس محمد يوسف تمثيل أندية الشارقة والنصر وشباب الاهلي وخورفكان قبل الانتقال للعب مع عجمان.

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