5 ميداليات لمنتخب كرة الطاولة في بطولة غرب آسيا

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

حصل المنتخب الوطني لكرة الطاولة على خمس ميداليات (ميداليتان فضيتان وثلاث برونزيات)، في بطولة غرب آسيا المجمّعة لكرة الطاولة، التي استضافها الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في صالة الأمير حمزة بمشاركة 12 دولة.

وفاز يوسف الحواي بالميدالية الفضية في فردي تحت 11 سنة، إلى جانب الحصول على فضية الفرق في الفئة العمرية نفسها، وحصل كل من فريق تحت 15 و11 سنة على الميدالية البرونزية، كما فاز الزوجي المكون من محمد سعيد وراشد سعيد على برونزية تحت 11 سنة.

في المقابل، تأهل لاعب المنتخب الوطني للرجال عبدالله البلوشي، إلى نهائيات آسيا في تايلاند في سبتمبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news