لاعب خورفكان الأنغولي: كرة القدم هي حياتي ومستقبلي أخضر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن تعاقدها مع اللاعب الدولي الأنغولي فابيو آبرو، وذلك لتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قادما من نادي الباطن السعودي وتبلغ مدة العقد سنتين.

وخلال تقديمه قال اللاعب فابيو في تصريحات صحافية: كرة القدم هي حياتي ومستقبلي أخضر لذلك أخترت النسور.

ونجح خورفكان بالتعاقد مع اللاعب بالرغم من إن إدارة نادي الباطن السعودي قد فعلت خيار تمديد العقد بالرغم من توقيع اللاعب لعقد رسمي مع خورفكان.

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