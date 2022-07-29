دوري جديد للمؤسسات في كرة الصالات قريباً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، أن «الموسم المقبل لكرة الصالات سيشهد انطلاق دوري المؤسسات». وقال جاني لـ«الإمارات اليوم»: «سنُطلق قريباً الدوري، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة ومختلف الجهات الرياضية وغير الرياضية في الدولة»، مبيناً أن «هذا الدوري سيسهم في احتواء العديد من الرياضيين الذين لم يجدوا فرصة الانضمام للفرق واللعب في البطولات لأسباب عدة، منها الالتزام بالعمل الوظيفي أو العمر، وسيكون فرصة أكبر تمنح لممارسة الصالات بشكل منتظم». وتابع: «نبحث في اللجنة التنفيذية اعتماد لوائح البطولة، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريباً».

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