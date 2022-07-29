الزعابي يضيف النجمة «61» في تحكيم الكاراتيه العالمي

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن الحكم الإماراتي الدولي جابر الزعابي، اليوم، مشواره في إدارة منافسات البطولة العربية للرجال والسيدات، المقامة في القاهرة، في محطته الـ61 في إدارته البطولات العالمية، وهو إنجاز لرياضة الكاراتيه بالدولة.

وغادرت أول من أمس، بعثة المنتخب، للمشاركة في البطولة، برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الدكتور عبدالله سيف البادي، وتضم ستة لاعبين ولاعبات، هم: مروان المازمي، يوسف فريدوني، وعبدالغني محمد، في (الكاتا)، وأحمد سالم باصليب في (الكوميتيه) وزن تحت 67 كيلوغراماً، بجانب اللاعبتين حوراء العجمي، وفاطمة سالم خصيف، ضمن وزني (-50 كيلوغرام) و(-68 كيلوغراماً) في فردي (الكوميتيه) للسيدات، إضافة إلى الحكم الدولي جابر الزعابي، والطاقم التدريبي لمنتخبي الرجال والسيدات، المكون من: وحيد حسيني، نادر بيجي، ناصر حسيني، وتورغاي ياسيل.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، إن «ثقة الاتحادين العربي والدولي ليست غريبة على أبناء الإمارات، لتمثل البطولة العربية في القاهرة المحطة 61 في مسيرتي على صعيد إدارة البطولات العالمية، في تأكيد جديد على المكانة التي يحظى بها الكاراتيه الإماراتي على الساحة الدولية، كان آخرها توجيه الاتحاد الدولي الدعوة لي لإدارة دورة الألعاب العالمية في برمنغهام الأميركية 17 الجاري، كأول حكم إماراتي يدير هذه المنافسات التي توازي من حيث قوتها دورات الألعاب الأولمبية، في دورة حظيت خلالها بشرف بلوغي البطولة رقم 60 خلال 12 عاماً فقط من مسيرتي».

وأوضح: «النجاحات التي حققتها في دورة الألعاب العالمية، كانت وراء منحي الثقة مجدداً من الاتحاد الدولي للانضمام إلى سبعة حكام آخرين، وإدارة منافسات دورة التضامن الإسلامي الشهر المقبل في تركيا».

ويشغل الزعابي بجانب أنه حكم دولي، رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، في مسيرة تحفل بالعديد من الإنجازات كلاعب أو حكم.

وأكمل: «لدينا عدد مميز من الحكام الدوليين، وهم: عبدالله عيسى، ومحمد آل رحمة، وعقيل العوضي، إضافة إلى أمنة الدشتي أول حكم نسائي إماراتي تنجح في إدارة منافسات بطولات العالم، وذلك في دبي نوفمبر العام الماضي».

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