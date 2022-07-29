ثنائية لخيول «غودولفين» في ثالث أيام مهرجان «غلوريوس غودوود»

المصدر: جوني جبور - دبي

حققت خيول فريق «غودولفين» العالمي، أمس، انتصارين مستحقين، في ثالث أيام مهرجان «غلوريوس غودوود» البريطاني العريق، وذلك بفوز الجواد «وارين بوينت» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي بلقب الشوط الأول الذي جرى لمسافة 2000 متر، وأتبع بفوز زميله في الإسطبل «نيو لندن» بإشراف المدرب آبلبي أيضاً بلقب الشوط الثالث «جوردن ستيكس» لمسافة 2400 متر عشبي والمخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».

ونجح الفارس وليام بيوك في الحفاظ على قدرات «وارين بوينت» خلال المراحل الأول من الشوط الافتتاحي، والبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وخمس ثوانٍ و15 جزءاً من الثانية، بفارق «الرقبة» عن زميله في الإسطبل «بلو تريل» بإشراف شارلي آبلبي الذي حل بقيادة الفارس فرانكي ديتوري بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للجواد «مقدام» المملوك لـ«الشقب للسباقات» بإشراف المدرب مايكل ستوت وقيادة الفارس ريان مور.

واستطاع الفارس وليام بيوك تكرار الأداء ذاته مع المهر «نيو لندن» نحو تحقيق الفوز بلقب الشوط الثالث، بزمن بلغ دقيقتين و33 ثانية و80 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «دوفيل ليجند» بإشراف المدرب جيمس فيرغسون وقيادة الفارس دانيل موسكوت، وحل ثالثاً «هو يا مال» بإشراف المدرب جورج بوغي وقيادة الفارس ريان مور.

الانتصاران تحققا بواسطة الجوادين «وارين بوينت» و«نيو لندن».

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