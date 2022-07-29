نادي «الإمارات» يدشن مبارياته الودية بلقاء «مصفوت»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة.

يستضيف استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، مساء غد السبت، المباراة الودية الأولى للصقور، استعداداً للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، وستكون بمواجهة ضيفه فريق مصفوت.

وأوضح مدير الفريق الأول لنادي الإمارات عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون أول مباراة ودية للفريق بعد ختام مرحلة الاستعدادات الأولى، وتسبق السفر إلى صربيا بإقامة المعسكر التدريبي الخارجي».

وتابع: «المعتمد حالياً خوض أربع مباريات ودية في صربيا، ولكن وبحسب رؤية المدرب فتحي العيبدي، فإن عدد المباريات ونوعيتها يمكن أن يرتفع في صربيا، ونتمنى أن يحقق الفريق أعلى درجات الاستفادة من المعسكر».

وأضاف: «كانت الأجواء إيجابية جداً خلال الفترة الماضية من الاستعداد، وهو الأمر الذي يعزز من تطلعاتنا بأن يكون الموسم المقبل مميزاً».

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