الإمارات تحصد 6 ميداليات في بطولة العالم للدرّاجات المائية

المصدر: دبي - وام

حصدت الإمارات ست ميداليات ملوّنة في بطولة العالم للدرّاجات المائية ببولندا، التي شهدت مشاركة أكثر من 300 دراج من 33 دولة حول العالم، ليكون إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، بإحراز ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة إضافة إلى برونزيتين في هذه البطولة.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب اللاعبين، الصاعد سعيد العوضي (15 عاماً) في فئة (واقف مبتدئين)، وخالد المازمي في فئة محترفين «سوبر ستوك»، إضافة إلى فوز فريق (إكس بي جي) من الإمارات، بقيادة السائق الفرنسي مورين بالمركز الأول، وذهبية فئة المحترفين واقف، أقوى فئة محترفين في البطولة.

وفاز كل من علي آل علي وسهيل راشد الطاير بالميداليتين الفضية والبرونزية، في سباق فئة البراعم لعمر من 10 إلى 12 عاماً، الذي شاركت فيه الإمارات بأربعة لاعبين، حصدوا المراكز من الثاني إلى الخامس، حيث حصل سعود العوضي وأحمد سالم الطاهر على المركزين الرابع والخامس على الترتيب. وكانت الميدالية البرونزية الثانية من نصيب اللاعب مانع المرزوقي في فئة (الجالس مبتدئين).

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات المائية جمال الجناحي أن الإمارات شاركت في البطولة بـ15 لاعباً، من بينهم أربعة لاعبين من فئة البراعم، وأنهم حققوا مراكز متباينة في واحدة من أقوى بطولات العالم للدرّاجات المائية، ما جسد الصورة المشرفة للتطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية في الدولة.

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