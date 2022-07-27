اتحاد السباحة يشكل اللجان العاملة ويبحث عودة البطولات المحلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة تسيير أعمال اتحاد السباحة اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي من أجل مناقشة رسالة الاتحاد الدولي للسباحة والخاصة بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد والمهام الموكلة لها ومن أهمها إجراء التعديلات المناسبة على لائحة النظام الأساسي في نسخته الأخيرة، إضافة إلى تسيير الأعمال اليومية للاتحاد وتنظيم البطولات المحلية وبحث خطط المنتخبات الوطنية.

ووفقاً لبيان صحافي صادر من اتحاد السباحة فإن الاجتماع الأول شهد حضور أعضاء اللجنة كافة وهم عبدالله الوهيبي رئيس اللجنة، والدكتور أحمد المطوع، ويوسف الرئيسي، ومحمد السويدي ومحمد الحمادي، وتم خلال الاجتماع تكوين اللجان العاملة بالاتحاد للفترة المقبلة حيث سيكون رئيس اللجنة عبدالله الوهيبي متحدثاً رسمياً ومسؤولاً عن متابعة الأعمال اليومية للاتحاد.

وأضاف البيان: «تولى محمد عبدالرحيم ملف الشؤون الإدارية والمالية، بينما تولى يوسف الرئيسي لجنة المنتخبات للإعداد للمشاركات المقبلة، بينما تولى لجنة الشؤون القانونية الدكتور أحمد المطوع وسيعمل على تعديل لائحة النظام الأساسي لعرضه على الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، للموافقة عليها وترجمتها وإرسالها للاتحاد الدولي للموافقة ثم البدء في إجراء العملية الانتخابية للاتحاد». ووافقت اللجنة على المشاركات الدولية للمنتخبات الفترة المقبلة ومنها المشاركة في بطولة العالم للشباب في بيرو، إضافة إلى المشاركة في البطولة العربية للسباحة للأعمار السنية في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، واعتماد المشاركة في دورة التضامن الإسلامي في تركيا بخمسة سباحين، كما سيتم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة، من أجل وضع البرنامج الزمني للبطولات المحلية.

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