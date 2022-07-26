منتخب الكاراتيه إلى القاهرة غداً للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: جوني جبور - دبي

تغادر بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، غداً، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية بدورتها الـ13 للرجال والسيدات، المقامة على مدار يومي 29 و30 يوليو الجاري، وتنافس على ألقابها تسعة منتخبات عربية.

ويترأس البعثة الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، الدكتور عبدالله البادي، وتضم ستة لاعبين ولاعبات، هم: مروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد، وينافسون على ألقاب مسابقات «الكتا» للفردي والفرق، بجانب أحمد سالم باصليب، المنافس في فردي «الكوميتيه» لوزن تحت 67 كيلوغراماً، واللاعبتين حوراء العجمي وفاطمة سالم خصيف، ضمن منافسات وزني (- 50 كيلوغراماً) و(-68 كيلوغراماً) في فردي «الكوميتيه» للسيدات. كما تضم البعثة، الحكم الدولي جابر الزعابي، والطاقم التدريبي لمنتخبي الرجال والسيدات، المكون من وحيد حسيني، ونادر بيجي، وناصر حسيني، وتورغاي ياسيل. وقال البادي في تصريحات صحافية: «استعد المنتخب للبطولة العربية، بالانتظام في معسكر داخلي منذ الثالث من شهر يوليو الجاري، بعد مشاركة مثمرة للاعبي الدولة، في كل من دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت مايو الماضي، وبطولة (سيريس A) بمصر الشهر الماضي، والمدرجة ضمن بطولات الاتحاد الدولي للعبة».

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