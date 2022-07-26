5 مشاهد من ألمانيا تكشف طبيعة تحضيرات العين للموسم الجديد

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكمل فريق العين لكرة القدم أسبوعاً منذ بداية معسكره الخارجي المقام حالياً في ألمانيا استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يدافع فيه عن لقبَي بطولة دوري أدنوك للمحترفين ومسابقة كأس الرابطة، إلى جانب المشاركة في كأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، في وقت غاب فيه اللاعبون الدوليون عن هذه الفترة لحصولهم على راحة إضافية لمشاركتهم مع المنتخب في الاستحقاق الأخير. وترصد «الإمارات اليوم» خمسة مشاهد بارزة في الأسبوع الأول لتحضيرات «الزعيم» تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

1 - رسالة المدرب

ألقى مدرب فريق العين، الأوكراني ريبروف، خطاباً قوياً على اللاعبين قبل انطلاق أول حصة تدريبة في المعسكر الخارجي، إذ إنه كان اللقاء الأول بينه وبين اللاعبين منذ نهاية مايو الماضي، وتحديداً منذ الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين أمام الشارقة. ورسم المدرب خلال حديثه صورة واضحة للأهداف في الموسم الجديد، إذ يأمل المدرب في شحن همم اللاعبين، وأن يعطي الوافدين الجدد انطباعاً جيداً، وقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها النادي عبر حسابه في «تويتر»، أن ريبروف كان حازماً في بعض الأحيان ويبتسم في أحيان أخرى.

2 - غياب المُعارين

بدا لافتاً أن ثنائي الفريق العائدين من الإعارة، المدافع مهند العنزي والمهاجم جمال معروف لايزالان في الدولة على الرغم من سفر الفريق الأسبوع الماضي للمعسكر الخارجي، وكان العنزي عاد لصفوف «الزعيم» عقب نهاية إعارته لاتحاد كلباء، لكنه يتدرب لوحده في دبي، بينما يتدرب معروف في استاد خليفة لوحده بعد نهاية إعارته لخورفكان.

3 - ريبروف يستعيد شبابه

استعاد المدرب الأوكراني ريبروف شبابه، إذ أظهر قدراته الفنية في ترويض الكرة، والقيام ببعض اللمحات الفنية خلال الحصص التدريبية، ولدى مدرب العين سجل رائع خلال مشواره في الملاعب، إذ خاض 425 مباراة بقمصان ثمانية أندية مختلفة، من بينها شاختار دونيتسك الأوكراني الذي نشأ فيه، إلى جانب توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد الإنجليزي، كما سجل 145 هدفاً، إلى جانب مشواره مع المنتخب في 75 مباراة سجل فيها 15 هدفاً.

4 - إثبات الذات

ظهر نجم الفريق، الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو، وهو يتدرب بشغف خلال الحصص التدريبية، إذ يسعى اللاعب لإثبات الذات وحجز مقعده في تشكيلة الفريق عبر الاجتهاد، إذ لا يبدو أن الطريق نحو الحصول على مقعد في تشكيلة الفريق أمراً مفروغاً منه، خصوصاً مع وجود أكثر من لاعب في خانته.

5 - مرح بلا حدود

نشر ثنائي الفريق، الحارس محمد بوسنده والمدافع الكولومبي دانيلو أربيلودا، حالة من الفرح والبهجة من خلال تصرفاتهم بحس الفكاهة داخل المعسكر، إذ انتشرت مقاطع فيديو للثنائي وهما ينشران المرح بين اللاعبين، ما يخفف عليهم معاناة التدريبات الشاقة. استعاد المدرب ريبروف شبابه، إذ أظهر قدراته الفنية في ترويض الكرة، والقيام ببعض اللمحات الفنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news