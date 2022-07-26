دبا الحصن يعلن تعاقداته للموسم المقبل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقداته للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بضم صانع الألعاب لاحج صالح قادماً من نادي حتا، ولاعب الوسط هيثم المطروشي قادماً من البطائح، وأحمد الظنحاني قادماً من دبا الفجيرة، ولاعب الوسط يعقوب الحوسني قادماً من العربي، والمهاجم وليد الحمادي والمدافع إبراهيم إسماعيل وياسر عبدالله الجنيبي من البطائح.

وكان الفريق الأول قد دشن الاستعدادات أول من أمس بحضور رئيس مجلس الإدارة إبراهيم سعيد بغداد الدرمكي، والجهازين الفني والإداري وعدد من مسؤولي النادي.

وبخصوص الاجانب تم الاعلان عن التعاقد مع المهاجم إيفان ليندرسك، والجناح البرازيلي باولو سيلفا ومواطنه لوان مارتينيز.

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