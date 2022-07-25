خماسية لخيول «غودولفين» في سباقات بريطانيا واليابان

المصدر: جوني جبور - دبي

واصلت خيول «غودولفين» تألقها على ساحة سباقات الخيل العالمي، بعد أن حققت جياد «الشعار الأزرق»، أول من أمس، خمسة انتصارات، على مضامير السباقات في كل من بريطانيا واليابان.

ونجح «نافال باور»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في اكتساح منافسيه نحو الفوز بلقب سباق «بات أديري ستيكس» الذي جرى على مضمار «آسكوت» البريطاني العريق، قبل أن يكتمل المشهد البريطاني، بإضافة كل «هاي بانك» بإشراف آبلبي، و«دبي لوف» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الانتصارين الثاني والثالث اللذين جاءا على مضمار «نيوماركت».

وعاود الشعار «الأزرق» التألق على المضامير اليابانية، بتسجيل انتصارين جاءا على الأرضيتين العشبية والرملية، بفوز المهر «ياكوشيما»، بإشراف المدرب ريو تيراشيما في سباق السرعة لمضمار «كوكورا» الذي جرى لمسافة 1200 متر عشبي، قبل أن يضيف «براود هيرتاج» بإشراف المدرب تسويوشي تاتاكا الانتصار الخامس لـ«غودولفين» بفوزه على الأرضية الرملية لمضمار «فوكوشيما».

وحافظ المهر «نافال باور» على سجله الخالي من الخسارة، مقدماً أداءً باهراً في «بات أديري ستيكس» المخصص لخيول فئة «ليستد» لمسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر) عشبي، بعد قيادة ناجحة للفارس وليام بيوك، بإبقاء المهر المنحدر من نسل الفحل «تيوفيلو» على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة، ومن ثم الابتعاد عن منافسيه، قاطعاً خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و28 ثانية و84 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ستة أطوال ونصف الطول عن أقرب ملاحقيه المهر «وايتينغ آول نايت» المملوك لـ«فيل كنغهام»، وإشراف المدرب ريتشارد سبينسر، والذي قاده الفارس جيمس دويل للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر «ماسكاربوني»، بإشراف المدرب ديفيد سيمكوك وقيادة الفارس جيم سبنسر.

بدورها استطاعت الفرس «دبي لوف» العودة إلى دائرة الانتصارات، محققة الفوز الثالث في مسيرتها، بعد تأدية طيبة من الفرس البالغة من العمر خمس سنوات على مسافة 1400 متر لمضمار «نيوماركت»، نجحت خلالها بقيادة الفارس ماركو غياني في إنهاء سباق «كلايف كوكس» لفئة «الهانديكاب» بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و25 ثانية و66 جزءاً من الثانية، متفوقة بفارق «الرقبة» عن صاحبة المركز الثاني المهرة «ديفين ماجيك» المملوكة لـ«ليس بوير» بإشراف المدرب ماركو باتي، وقيادة الفارس نيل كالان، فيما حلت ثالثة المهرة الفرنسية «ترو جيم» بشعار «نيك برادلي للسباقات»، بإشراف المدرب كي آر بوكير، وقيادة الفارس جيمي كوين.

آبلبي: انتصار «نافال باور» جاء متوقعاً

أكد مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي، أن فوز «نافال باور» في «بات أديري ستيكس» جاء متوقعاً، في ظل الأداء التصاعدي للمهر غير المهزوم في سباقاته الماضية، وقال آبلبي في تصريحات صحافية: «شعرنا بارتياح من أداء المهر (نافال باور) في أولى مشاركاته في عالم السباقات مايو الماضي، على مضمار (يورك)، وكنا مطمئنين حين ركض لمسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر) نحو فوزه الشهر الماضي على مضمار ليستر، ما منحنا الثقة بأدائه في انتزاع الفوز في (بات أديري ستيكس) على مسار تصاعدي وبوتيرة سريعة، جاءت مناسبة له تماماً».

وأوضح: «أظهر (نافال باور) مجدداً أنه حصان مثير للغاية، وأعتقد أنه سيظهر مزيداً من التحسن، حينما ينافس على مسافة الميل (1600 متر)، وهدفه النهائي سيكون سباقاً من الفئة الأولى في الخريف، والأمر يتعلق الآن بمدى توجهنا إلى سباق آخر على مسافة 1400 متر قبل الخريف».

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