«كيتو» يفرض سيطرته في «كأس الوثبة» على مضمار سلوزفيك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الجواد «كيتو» لفورتوم مايكل رومانويسكي، بإشراف المدرب سي فرايسل، وقيادة الفارس دي ساباتبيكوف، حسن ترشيحه بفوز مستحق في سباق كأس الوثبة ستاليونز «نجرودا ترافا»، لمسافة 1800 متر، الذي جري أول من أمس، بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، وبلغت جائزته 5000 يورو، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتذب السباق الذي أقيم على المضمار العشبي، 10 من الخيول العربية الأصيلة (مهرات وأمهار) في سن ثلاث سنوات فقط، ولكن في آخر لحظة شهد السباق انسحاب المهرة «أماريتا» لإم آي إس ويزينويكاي، بإشراف إم غودلويسكي، بسبب الإصابة.

وفرض «كيتو» سيطرته، بعد أن تخطى بمهارة منافسيه، واندفع إلى فوز سهل وبفارق 1.25 طول عن وصيفته المهرة «سهيلة» لآر تالريك، بإشراف المالك نفسه، وقيادة أي ريزنيكوف، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:06:40 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «النادرة» لدبليو سيزيدلكو، بإشراف إم غودولوسكي، وقيادة إس أبييف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news