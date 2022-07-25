بدر صالح مدرباً لخورفكان تحت 21

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب المواطن بدر صالح لتدريب فريق تحت 21 سنة.

كما أعلن النادي عن تعاقده مع أربعة لاعبين جدد لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري المحترفين، هم: أحمد الحوسني لحراسة المرمى قادماً من نادي بني ياس، البرازيلي ياغو ليوناردو للدفاع قادماً من نادي الإمارات، عبدالرحمن يوسف قادماً من نادي النصر والمدافع سالم سيف قادماً من نادي شباب الأهلي.

وفي شأن متصل، غادرت بعثة خورفكان إلى هولندا لتدشين المعسكر التدريبي بإشراف المدرب عبدالعزيز العنبري، وسيلعب الفريق خلاله مع الوصل والتعاون السعودي، ويستمر المعسكر حتى 14 أغسطس المقبل.

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