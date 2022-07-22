"بيني بيكر" تطارد بشعار "غودولفين" لقب "مولي بيتشر ستيكس" الأميركي

المصدر: جوني جبور- دبي

تطلب مهرة غودولفين "بيني بيكر" بإشراف المدرب مايكل ستيدام، يوم غدٍ السبت، لقب سباق "مولي بيتشر ستيكس" المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثالثة "جروب 3"، الذي يجري لمسافة 1700 متر رملي، ويقام على مضمار "مونماوث بارك" الأميركي الشهير.

وتتطلع مهرة الإنتاج المحلي المنحدرة من نسل الفحل "مداليا دورو" في "مونماوث بارك"، العودة إلى دائرة الفوز، بعد أن سجلت بين أغسطس من العام الماضي وأبريل من العام الجاري خمسة انتصارات متتالية، قبل أن تحل في مشاركتها الأخيرة بالمركز السادس في سباق "شيكاغو ستيكس" لخيول "جروب3"، الذي جرى يونيو الماضي على مضمار "شيرشيل داونز" الأميركي.

ونجحت "بيني بيكر" في ظهورها الأول بالسباقات الأميركية أبريل الماضي، تحت إشراف المدرب مايكل ستيدام، في تقديم أداء مميز، بانتزاعها الفوز في سباق "هيفنلي كوز ستيكس" بمضمار "لورك دارك" بفارق كبير عن أقرب منافساتها بلغ سبعة أطوال، الذي جاء على خلفية أربعة انتصارات حققتها في السباقات الفرنسية العام الماضي، بإشراف مدربها الأسبق هنري أليكس باتنال، جاء أخرها في سباق فئة "ليستد" على مضمار "دوفيل" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وعلق المدرب مايكل ستيدام على حظوظ "بيني بيكر" في سباق "مولي بيتشر ستيكس"، بقوله في تصريحات صحافية: "تنافس (بيني بيكر) على مسافة أطول قدرها 8.5 فيرلونغ (1700 متر) في مضمار سباق يضم منعطفين، وآمل أن تستطيع المهرة شغل مركزٍ متقدم، ويبدو هذا السباق صعب للغاية، لكننا نريد أن نمنحها فرصة للمنافسة وعلينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وأضاف: "لم تتمكن (بيني بيكر) مجاراة منافساتها بعض الشيء على مسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر) في (شيكاغو ستيكس)، حيث تلقت وللمرة الأولى على الأرجح بعض الرمل المتطاير على وجهها، في أسلوب مغاير لما حققته في تجربتها الأولى بالسباقات الأميركية، حين انطلقت أبريل الماضي في سباق (هيفنلي كوز) على مضمار (لورك دارك) بشكل سريع من الجهة الخارجية، ولم يكن لديها أي شيء في طريقها نحو انتزاع فوزها العريض في ذلك السباق".

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