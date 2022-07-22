"جلف اف سي" يعين إبراهيم هبيطة اداريا للفريق

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي "جلف أف سي" عن تعيينه للاعب السابق ابراهيم هبيطة إداريا للفريق الأول خلفا للإداري السابق سالم خميس وذلك تمهيدا للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى وذلك في ثاني موسم للفريق في مسابقات الهواة.

وعبر هبيطة عن سعادته للإنضمام لنادي "جلف أف سي" مقدما الشكر لإدارة النادي للثقة بتكليفه بالمهمة الجديدة ومتمنيا أن يكون عند حسن الظن به واصفا مهمته الجديدة بأنها تحدي جديد بالنسبة له وتجربة مهمة في عالم كرة القدم ويتطلع للنجاح بها.

ذاكرا إن مهمته الإدارية الحالية ليست الأولى بالنسبة له حيث سبق العمل إداريا في نادي الشباب بعد اعتزاله اللعب ويتمتع بخبرة كافية لمهمة المقبلة.

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