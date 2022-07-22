المصنفة الرابعة عالمياً في التنس تشتري عقاراً في دبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

زارت نجمة التنس الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الرابعة على العالم، مقر مجلس دبي، بعدما انضمت إلى قائمة نجوم الرياضة العالمية الذين يتخذون من دبي مقراً لإقامتهم وتدريباتهم.

وحصلت البطلة الإسبانية على الإقامة الذهبية ضمن فئة الأبطال الرياضيين، بعدما أصبحت تتخذ من دانة الدنيا مقراً دائماً لإقامتها والتدريب بها للمشاركة في البطولات الدولية على مستوى العالم.

وانضمت «باولا»، لأبطال أولمبيين يقيمون في دبي، وفي مقدمتهم الدنماركي فيكتور أكسلسن الفائز بذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو، وأبطال في الجمباز وسباقات السيارات والتنس ولاعبي ومدربي كرة القدم من مختلف الجنسيات والأندية العالمية.

واستقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، باولا بادوسا، في حضور مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس، خالد العور، ورئيسة قسم تطوير رياضة المرأة، فوزية فريدون، ووكيل ومدرب اللاعبة الإسبانية.

وأعرب حارب عن سعادته بالزيادة المستمرة للنجوم والأبطال من مختلف الرياضات والجنسيات الذين يقررون الإقامة في دبي والاستمتاع بجودة الحياة ومراكز التدريب والمنشآت الرياضية والسياحية ذات المواصفات العالمية ومراكز التسوق الكبرى.

وقدم «حارب» شرحاً للبطلة الإسبانية عن الدعم الذي تناله الرياضة من القيادة الرشيدة والتنوع الكبير في البطولات التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً وتضم عدداً كبيراً من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

وقال بيان لمجلس دبي، إن سعيد حارب أكد للمصنفة العالمية، أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لنجوم الرياضة العالمية وأقوى الأندية والمنتخبات سواء لإقامة معسكرات تدريبية أو الإقامة بشكل مستمر لتوافر عوامل الجذب بداية من جودة ومستوى الحياة وتنوع وتطور الخدمات وقطاعات الصحة والنقل والاتصالات وتوفر المنشآت الرياضية عالمية المستوى والإقامة الذهبية للأبطال، وغيرها.

كما أكدت باولا بادوسا أنها تزور دبي بشكل مستمر للمشاركة في بطولة دبي الدولية للتنس وكذلك قضاء إجازاتها قبل أن تقرر الاستقرار بشكل مستمر في دبي ويسعدها أن تشاهد نمو هذه الرياضة في المدينة التي تحبها وأن تشاهد وتسهم في ظهور جيل جديد من اللاعبات واللاعبين.

وأشادت بأسلوب الحياة الذي تعيشه في دبي بعد أن قامت بشراء عقار سكني في إحدى المناطق الحديثة، وأكدت سعادتها بتوفر مراكز تدريب في دبي التي تعد الأفضل عالمياً.

وفي ختام الزيارة قدم حارب للبطلة النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودرع مجلس دبي.

انضمت «باولا»، لأبطال أولمبيين يقيمون في دبي.

حصلت البطلة الإسبانية على الإقامة الذهبية ضمن فئة الأبطال الرياضيين.

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