الشارقة أول ضيف شرف عربي في تاريخ «بوغوتا للكتاب»

اختارت إدارة معرض بوغوتا الدولي للكتاب (FILBo) الشارقة أول ضيف شرف عربي في تاريخ المعرض، ضمن دورته الـ39، التي تقام في العاصمة الكولومبية خلال الفترة من 20 أبريل إلى الثالث من مايو 2027، لتكون الثقافة الإماراتية والعربية في قلب واحدة من أبرز التظاهرات الأدبية في أميركا اللاتينية، بما يعكس ثراء منجزها الأدبي والثقافي، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي والتعاون في مجالات النشر والترجمة مع كولومبيا ودول المنطقة.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أخيراً في قصر سان كارلوس – صالون بوليفار في بوغوتا، بحضور وزيرة الثقافات والفنون والمعارف في كولومبيا، باولا أندريا هولغين مورينو، والرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، وسفير الدولة لدى كولومبيا، محمد عبدالله الشامسي.

ويشكّل اختيار الشارقة ضيف شرف في «بوغوتا للكتاب» محطة جديدة في مسيرة حضور دولة الإمارات في أميركا اللاتينية، بعد مشاركة الشارقة ضيف شرف في معرضي ساو باولو وغوادالاهارا الدوليين للكتاب، بالبرازيل والمكسيك. وتعزز هذه المشاركة الحضور الإماراتي في المشهد الثقافي اللاتيني، وتفتح آفاقاً أوسع لترجمة الأدب الإماراتي والعربي، وتطوير علاقات الناشرين، وتعريف القراء العرب بالأعمال والتجارب الأدبية من كولومبيا ودول المنطقة.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «يمثل اختيار الشارقة أول ضيف شرف عربي في معرض بوغوتا الدولي للكتاب فرصة لتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وأميركا اللاتينية. وعلى الرغم مما تتمتع به المنطقتان من إرث أدبي غني، لاتزال هناك آفاق واسعة لتعريف القرّاء بأدب كل منهما وأفكارهما وأصواتهما المعاصرة». وأضافت: «نتطلع من خلال مشاركتنا في بوغوتا إلى تحويل هذه الفرصة إلى روابط مستدامة تجمع الكتّاب والناشرين والمترجمين والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في توسيع حضور الأدب العربي باللغة الإسبانية، وتقريب أدب أميركا اللاتينية من القارئ العربي». من جانبها، قالت وزيرة الثقافات والفنون والمعارف في كولومبيا: «بعد سنوات طويلة من التعاون الثقافي المثمر مع دولة الإمارات، ومن خلال الشارقة، يسعدنا اليوم أن نستضيف إمارة الثقافة والأدب والكتاب، ضيف شرف في معرض بوغوتا الدولي للكتاب. وننظر إلى هذه الاستضافة باعتبارها امتداداً لعلاقة ثقافية راسخة، وفرصة جديدة لتعميق الحوار والتبادل الثقافي بين كولومبيا والعالم العربي»، مشيرة إلى أن حضور الشارقة فرصة للتعريف بثراء الثقافة العربية وما تحمله من أدب وفنون.

من ناحيته، أكد أحمد بن ركاض العامري، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، أن اختيار الشارقة لتكون أول ضيف شرف عربي في تاريخ معرض بوغوتا الدولي للكتاب يمثل تقديراً للمكانة الثقافية التي رسختها دولة الإمارات والشارقة على الساحة الدولية، كما يأتي امتداداً لعلاقة ثقافية وإنسانية راسخة بين العالم العربي وكولومبيا، تركت آثارها في حياة المجتمعات وفي الأدب، من حضور العرب في رواية «مئة عام من العزلة» لغابرييل غارسيا ماركيز، إلى وصول أدب أميركا اللاتينية إلى ملايين القراء العرب.

وأضاف: «حين نقول اليوم إن الشارقة تلتقي بوغوتا، فنحن لا نبدأ علاقة ثقافية جديدة، بل نبني على معرفة متبادلة وجذور إنسانية وثقافية، كان الكتاب شاهداً عليها ووسيلة لاستمرارها».

إعداد برنامج خاص

تعمل هيئة الشارقة للكتاب على إعداد برنامج خاص للجمهور الكولومبي وللعاملين في قطاع النشر في المنطقة، يعرّف بتنوع التجربة الثقافية في الشارقة عبر الأدب والنشر والفنون والتراث، كما يخصص البرنامج مساحة للقاءات المهنية المتعلقة بالترجمة وتبادل الحقوق والتوزيع، على أن تعلن الهيئة لاحقاً تفاصيل الفعاليات.

باولا أندريا:

• حضور الشارقة فرصة للتعريف بثراء الثقافة العربية وما تحمله من أدب وفنون.