نادي الإمارات يواجه «مصفوت» قبل السفر إلى صربيا

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

اتفق فريقا الإمارات ومصفوت على خوض مباراة ودية تقام يوم 31 الجاري، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قبل سفر فريق الإمارات «الصقور» إلى المعسكر الخارجي المقرر في صربيا خلال الفترة من 2 حتى 22 أغسطس المقبل.

بدوره أشاد مشرف الفريق الأول بنادي الإمارات عبدالله العاجل في بيان رسمي بالمجهود الكبير لإدارة النادي برئاسة يوسف البطران، وأعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي بذلت خلال تجهيز الفريق من أجهزة إدارية وفنية وطبية والتعاقد مع اللاعبين، موضحاً: «نأمل خلق فريق متجانس يتحلى بالروح القتالية التي هي هدفنا الأساسي في دوري الدرجة الأولى، حيث نأمل تقديم اللاعبين العروض المميزة خلال هذا الموسم، لتحقيق الهدف وهو العودة لدوري أدنوك للمحترفين».

وأشاد العاجل باللجنة الفنية، وقال: «كان لها دور كبير منذ نهاية الموسم الماضي، في إتمام صفقات مميزة واقتصادية جداً، وفرت على النادي الكثير من المال من خلال حسن مفاوضاتها وعملها».

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