خورفكان يضم خليل خميس ويستعد للسفر إلى هولندا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب خليل خميس لمدة موسمين، وذلك لتمثيل النسور في دوري المحترفين قادماً من نادي الشارقة كلاعب حر.

ورحّب عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول جمال بوهندي باللاعب ضمن صفوف الفريق، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة مع خورفكان.

ولعب خليل خميس مع أندية الفجيرة والوصل والشارقة قبل الانضمام لصفوف خورفكان، ويلعب في خط الوسط ويجيد صناعة الأهداف بشكل مميز ونجح في ذلك في الكثير من المباريات.

وفي سياق ذي صلة، يغادر الفريق الأول لنادي خورفكان إلى هولندا الأحد المقبل للانتظام في المعسكر التدريبي الخارجي، استعداداً للموسم المقبل بإشراف المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، وسيخوض النسور خلاله أربع مباريات ودية منها اثنتان أمام الوصل الإماراتي والتعاون السعودي.

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