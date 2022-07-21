اتحاد كلباء يتعاقد مع البرازيلي إيغور

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي اتحاد كلباء تعاقده مع اللاعب البرازيلي إيغور روسي، (33 سنة)، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري المحترفين، قادماً من نادي الفيصلي السعودي، ويلعب في أكثر من مركز، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى بعد ستة مواسم قضاها في الدوري السعودي.

وبموجب هذا التعاقد أكمل اتحاد كلباء تعاقداته من اللاعبين الأجانب، بعد ضم كل من: السلوفاكي فيليب كيتش والإيطالي دانيا بئسا، بينما لايزال عقد اللاعب التوغولي مالابا مستمراً. وكانت بعثة الفريق قد غادرت أمس إلى النمسا لتدشين المعسكر التدريبي الذي يتضمنه أربع مباريات ودية. وقال نائب رئيس شركة كرة القدم للنادي محمد مطر الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن يستفيد اللاعبون والجهاز الفني بشكل بارز من المعسكر التدريبي والمباريات الودية، وقد تم توفير كل مستلزمات نجاح المعسكر، لإعداد الفريق بشكل جيد قبل انطلاق المنافسات المقبلة مقدماً الشكر لرئيس شركة كرة القدم علي حسين اللوغاني».

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