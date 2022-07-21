صفوف عجمان تكتمل بوصول «أزارو» و«فراس»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، بوصول الثنائي المحترف، المغربي وليد أزاور، والتونسي فراس بالعربي، اللذين التحقا بالتدريبات في إطار تحضيراته للموسم الجديد. وكان اللاعبان قد حصلا على إذن بالتأخير عن بدء تجمع الفريق، الذي انطلق 17 الجاري، بعد موافقة الجهاز الإداري والمدرب.

وخضع «أزارو» وفراس بالعربي للفحوص الطبية قبل أن ينخرطا في التدريبات التي اكتفى المدرب الصربي، غوران، بأن تكون على فترة واحدة حتى بداية الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يُسافر عجمان إلى صربيا 28 الجاري لإقامة المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي سيتخللها خوض خمس مباريات ودية. ونفى مدير فريق عجمان، محمد حسين صحة الأنباء المترددة في الفترة الأخيرة بشأن ارتباط عدد من اللاعبين، سواء المواطنون أو الأجانب بالبرتقالي للانضمام إليه في الموسم الجديد، وقال لـ«الإمارات اليوم»، لا صحة لأنباء تعاقد البرتقالي مع أي لاعبين جدد في تلك الفترة الحالية مشدداً على أن هذه الفترة من الموسم دائماً ما تعج بالشائعات التي يُروّج لها البعض. وأضاف: «المدرب حدد احتياجاته من اللاعبين الجدد من المحترفين أو المقيمين، بأن يكونا أجنحة لتعويض رحيل الثنائي ليونادرو وأبوبكر تراولي، وكذلك مهاجم مواطن». وحول أسباب قلة صفقات عجمان قبل الموسم الجديد، قال محمد حسين: «عجمان لديه فريق مبني على أساس قوي، وأسهم التجديد مع كل اللاعبين الذين انتهت عقودهم في الموسم الماضي، إلى عدم الحاجة لجلب صفقات جديدة فالفريق بداية من حراسة المرمى، ومروراً بخطي الوسط والدفاع، ويبقى التركيز الأكبر على الجزء الأمامي، بحسب رؤية وتخطيط المدرب».

وكان عجمان قد استغنى عن أربعة لاعبين من المواطنين في بداية الموسم، هم: حسن زهران، والذي قرر الاعتزال، وراشد مال الله، وحميد عبدالله، إضافة إلى انتهاء إعارة مهاجم شباب الأهلي سعيد جاسم.

وحول نظرة نادي عجمان للقرعة القوية لبطولة الدوري، قال محمد حسين: «نتوقع في الموسم المقبل ألا تكون هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة، جميع المباريات ستكون بالغة الصعوبة على جميع الفرق، واللعب في أول ثلاث جولات ضد العين والنصر والشارقة بمثابة سلاح ذي حادين».

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