الفلبيني رستم يتوّج ببطولة الطوية للشطرنج الخاطف في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة الطوية الدولية للشطرنج الخاطف بمقر النادي بمدينة العين، بمشاركة كبيرة من 60 لاعباً ولاعبة من 10 دول، هي الصين والهند والفلبين ومصر والسودان وفلسطين وسورية وإريتريا والإمارات، وعدد من اللاعبين منتسبي الاتحاد الدولي للشطرنج.

وتوّج بلقب البطولة الدولي الفلبيني رستم تولينتينو برصيد تسع نقاط، وجاء في المركز الثاني مواطنه الدولي الفلبيني نيلمان لاجوتين برصيد ثماني نقاط، بينما حل الدولي المصري وائل مجاهد في المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

وتوّج علي حمدان الشريفي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وحصدت أمل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، وفاز الإماراتي سالم الهاشمي بجائزة أفضل لاعب عيناوي، وحصدت زينب المعمري جائزة أفضل لاعبة عيناوية، وفازت اليازية حميد الخروصي بجائزة أفضل سيدة عيناوية. حضر المنافسات وتوّج الفائزين رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج تريم مطر.

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