اتحاد بناء الأجسام يوقّع 4 اتفاقيات رعاية تهدف إلى التطوير

المصدر: محمد فاضل - دبي

وقّع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام أربع اتفاقيات رعاية وتعاون مشترك مع عدد من الجهات الرياضية وغير الرياضية، بهدف تطوير المردود الفني والأداء الإداري خلال تنظيمه البطولات الرياضية والمشاركة في الدورات الرياضية.

وقال بيان صحافي: «تم توقيع اتفاقيات مع كل من شركة جينيتك غروب المتخصصة في المكملات الغذائية الصحية والرياضية والطبية والتجهيزات الرياضية، وتوقيع اتفاقية ثانية مع شركة إس إف إس المتخصصة في المعدات الرياضية وتجهيزات الصالات الرياضية بكل المعدات والمستلزمات، بينما تختص شركة اندورانس بتنظيم المسابقات والمناسبات الرياضية، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع غولدن سيكيورتي التي تختص بتقديم كل أنواع الدعم في مجال مستلزمات الأمن والبروتوكول».

وجرى التوقيع على الاتفاقيات في مقر الاتحاد في دبي، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والأمين العام للاتحاد محمد عبدالرحيم المري، وعضوي مجلس الإدارة أحمد الفلاسي وعبدالرحمن العوضي. وأكد الأمين العام للاتحاد محمد المري، أن الاتحاد ماضٍ في التعاون مع جميع الجهات التي تسهم في تعزيز النقلة النوعية للرياضات التي يشرف عليها، مشيراً إلى أن الاتحاد بصدد عقد اتفاقيات تعاون أخرى في المستقبل.

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