رابطة المحترفين تحدد موعد عقد الجمعية العمومية للأندية

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين الاماراتية على تحضيرات الجمعية العمومية العادية للموسم الرياضي 2021 -2022، والمقرر عقدها الجمعة 22 الجاري، كما ناقش المجلس لائحة تراخيص الأندية، واطلع على تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، والمشاريع القائمة والمستقبلية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الدوري الذي انعقد ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، وحضور نائبه جمال حامد المري، وكل من: محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في الرابطة.

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