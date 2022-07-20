أبوظبي تستضيف نهائيات دوري السباقات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستعد سائقو أربعة من كبرى فرق السباقات الإلكترونية للمشاركة في النهائيات العالمية لدوري (V10 R)، التي تقام في ياس مول في أبوظبي، على مدار يومي الجمعة والسبت 22 و23 يوليو.

وكانت المراحل التأهيلية قد أقيمت على مدار خمسة أسابيع، وشهدت منافسة عالية الندية وحماسة فائقة، لتتأهل بعد ذلك فرق «تيم ريدلاين»، و«R8G» للرياضات الإلكترونية ومرسيدس للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى فريق ياس هيت الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، إلى المرحلة النهائية التي تتضمن نصف النهائي والنهائي، والتي تقام في جزيرة ياس.

وقالت اللجنة المنظمة: «تقام فعاليات دوري V10 R بإنتاج من شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، وجيفينيتي للرياضات الإلكتروني، فيما تقام المرحلة النهائية بالتعاون مع مجموعة ميرال، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وشركة الاتحاد للطيران، وتعد أول حدث عالمي للرياضات الإلكترونية تقام فعالياته ومنافساته بحضور جميع المتسابقين شخصياً وبحضور جماهيري منذ ظهور جائحة كوفيد في عام 2020، إذ تتنافس الفرق الأربعة الأولى في المرحلة النهائية على جائزة البطولة الكبرى، التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف جنيه إسترليني».

وتتميز منافسات دوري V10 R بمواجهات يتنافس خلالها سائقو ثلاثة فرق وجهاً لوجه في سلسلة من السباقات السريعة، وصممت البطولة لتمنح السائقين والمتابعين على حد سواء جرعة فائقة من الإثارة، وتعتمد البطولة تصميم سيارات بعجلات مفتوحة مزودة بمحرك V10، ومصممة لتجعل من دوري V10 R أسرع بطولة لسباقات السيارات الافتراضية عالمياً.

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