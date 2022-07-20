فريق كلباء يغادر إلى النمسا اليوم

أعلن نادي اتحاد كلباء أن بعثة الفريق الأول برئاسة نائب رئيس شركة كرة القدم محمد الزعابي، ستغادر اليوم إلى النمسا لتدشين المعسكر التدريبي تمهيداً للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال النادي إن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلتقي فريق فافوريتنر وان كي سامبسون ودايمون هيلفورت واثلتيك فيسبول أيام 27 و30 الجاري والثالث والسابع من أغسطس على التوالي.

وكان الفريق قد تعاقد في وقت سابق مع المدرب فرهاد مجيدي خلفاً لخورخي دا سيلفا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news