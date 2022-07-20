المصدر: دبي - الامارات اليوم

تغيّب

تغيّب أحد اللاعبين الأجانب في دوري أدنوك، عن بدء تحضيرات فريقه استعداداً للموسم الجديد، إذ تحجج بأنه يُعاني ظروفاً عائلية خاصة اضطرته إلى التأخر عن الحضور أربعة أيام.

تهنئة

انهالت برقيات التهنئة على رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، بمناسبة عقد قران نجله، إذ يتمتع الجرمن بعلاقات قوية مع كل العاملين في القطاع الرياضي.

اتفاق

ذكرت إذاعة «توبي إف إم» البرازيلية أن لاعب الوصل السابق، البرازيلي إدريلسون دا سيلفا، اتفق مع نادي بوتافوغو البرازيلي على الانتقال إلى صفوفه، بعدما استغنى الوصل عنه.

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