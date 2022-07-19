8 ميداليات ملونة حصيلة الإمارات في «عالمية برمنغهام»

المصدر: برمنغهام - الإمارات اليوم

ارتفع رصيد وفد الإمارات المشارك في النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية في برمنغهام الأميركية، بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم في 36 رياضة إلى ثماني ميداليات ملونة في المركز الـ28، بواقع ذهبيتين وفضية وخمس ميداليات برونزية.

وتربعت ألمانيا على صدارة جدول الترتيب العام برصيد 47 ميدالية ملونة بواقع 24 ذهبية وسبع ميداليات فضية، و16 ميدالية برونزية، فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني برصيد 44 ميدالية بواقع 16 ذهبية و18 فضية و10 ميداليات برونزية، وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 45 ميدالية بواقع 16 ذهبية و12 فضية و17 ميدالية برونزية.

وتقدمت الإمارات 10 مراكز في الجدول التراكمي لدورات الألعاب العالمية في المركز الـ56 من بين 102 دولة، بعد أن حلت في المركز الـ66 مع نهاية النسخة العاشرة من الدورة في عام 2017، في حين احتفظت إيطاليا بصدارة الترتيب التراكمي للدورات وإجمالي الميداليات برصيد 488 ميدالية.

وأضاف المنتخب الوطني للمواي تاي ميداليتين جديدتين في اليوم الختامي بالدورة عن طريق كل من إلياس حبيب عقب فوزه على نظيره المكسيكي ميغيل باديلا بوزن تحت 81 كغ، محققاً الميدالية البرونزية فيما فاز الأميركي آرون أورتيز بالمركز الأول بالميدالية الذهبية وانتزع البرتغالي ديوغو كالادو الميدالية الفضية، كما فاز نورالدين سمير على الأميركي جو مولر في مسابقة المواي تاي بوزن تحت 63.5 كلغم وحصد الميدالية البرونزية، فيما فاز اللاعب الأوكراني إيغور ليوبشينكو بالميدالية الذهبية والتايلاندي ويراساك ثاراخاجاد بالميدالية الفضية. وكان منتخب الجيوجيتسو حقق خمس ميداليات ملونة بواقع ميداليتين ذهبيتين، حققهما فيصل الكتبي بوزن 85 كلغم والوزن المفتوح، والميدالية الفضية التي حصدها محمد السويدي لاعب منتخبنا الوطني بوزن 69 كلغم، وميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعبة شما الكلباني بوزن 63 كلغم والوزن المفتوح، إضافة إلى الميدالية البرونزية التي جاءت عن طريق لاعب المنتخب الوطني للقفز بالمظلات الحر والتزحلق على الماء عبدالباري القبيسي.

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