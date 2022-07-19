المدرب الإسباني زاراغوسا يخلف العراقي فهد في رديف العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، أمس، تعاقدها مع المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، ليتولى مهمة تدريب فريق تحت الـ21 سنة بداية من الموسم الكروي الجديد ولغاية يونيو 2023، وذلك خلفاً للعراقي غازي فهد.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن زراغوسا سيستهل وطاقمه الفني المعاون المؤلف من سيباس فيغا، مساعد مدرب والبيرت مارتينز، المعد البدني، المهمة رسمياً بداية من اليوم بقيادة فريق رديف العين، استعداداً للموسم الجديد.

وبدأت علاقة جيرارد زاراغوسا، بتدريب كرة القدم، بسبب ارتباطه بوالده الذي كان يعمل مدرباً آنذاك وعاش معه في الصغر أجواء ردود الأفعال على أرض الملعب من المدرجات وداخل غرف تبديل الملابس فزاد شغفه بمهنة التدريب، وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره بدأ رحلته الأكاديمية في الحصول على رخص رسمية لممارسة مهنة تدريب كرة القدم.

وكانت مهمته الأولى ناجحة بكل المقاييس عندما درب منتخب كاتلونيا لمدة موسمين وحصد معه لقب بطولة إسبانيا مرتين، وبعدها عمل لصالح أكاديمية اسباير القطرية في إفريقيا لاكتشاف مواهب كرة القدم هناك وأمضى فيها ثلاث سنوات، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه إسبانيا للعمل في أكاديمية إسبانيول وهناك درب فريق تحت الـ16 سنة.

وانتقل زاراغوسا إلى جورجيا للعمل كمدرب محترف عندما قاد فريق لوكوموتيف تلبيس للقب الدوري، وبعدها تولى تدريب توربيدو كوتايسي، وقاده للعب في الدوري الأوروبي، قبل أن يعود إلى قطر للعمل مع المدرب الهولندي مايكل لاودروب مساعداً في فريق الريان وبعدها درب فريق بنغالورو وقاده للقب دوري السوبر الهندي، قبل أن يدرب فريق شباب الأهلي الأول والرديف.

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