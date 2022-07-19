المصدر: دبي - الامارات اليوم

سانتوس

ذكرت صحيفة برازيلية، أن نادي غريميو تلقى استفساراً من أحد أندية المحترفين، عن لاعبه البرازيلي تياغو سانتوس، وأن النادي لن يمانع في بيع اللاعب إذا حصل على مقابل مادي جيد.

هيلمان

دخل مدرب الوصل السابق، البرازيلي أودير هيلمان، قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق سانتوس البرازيلي، وفقاً لما ذكرت صحيفة «إسبورتيس» البرازيلية.

مرياح

كشفت صحيفة الصباح التونسية، أن لاعب فريق العين، الدولي التونسي ياسين مرياح، توصل لاتفاق مع إدارة «الزعيم»، لفسخ عقده بالتراضي.

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