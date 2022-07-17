الوصل يعزز صفوفه بـ "راقص السامبا" رودريغو أوليفيرا (فيديو)

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم على حسابها في «تويتر» عن تعاقدها مع المدافع البرازيلي رودريغو أوليفيرا قادماً من نادي أميركا البرازيلي لمدة ثلاث سنوات.

ويلعب أوليفيرا (19 عاماً) في خط الدفاع إذ يجيد اللعب في مركز المدافع الأيمن وقلب الدفاع، بينما سيتم قيده في فئة المقيمين ليحل بدلاً من البرازيلي ناثان فيليبي الذي أعلن الوصل الاستغناء عن خدماته خلال الشهر الحالي.

من جهة أخرى، توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، اليوم، إلى هولندا لخوض المرحلة الثانية من فترة إعداد «الإمبراطور» للموسم الجديد، إذ يستمر المعسكر الخارجي حتى 10 أغسطس المقبل، قبل أن يعود الفريق إلى الدولة لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد في استاد زعبيل.

✍️| شركة #الوصل لكرة القدم تتعاقد مع المدافع البرازيلي رودريجو أوليفيرا قادمًا من نادي أمريكا البرازيلي لمدة 3 سنوات.



🟡 #الإمبراطور | #EMPEROR pic.twitter.com/WYZ2BCnP6A — AlWasl SC (@AlWaslSC) July 17, 2022

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