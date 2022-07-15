مدرب منتخب سلة الإمارات إلى «NBA»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفاعلت أسرتا السلة الإماراتية والخليجية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اختيار المدير الفني لاتحاد السلة في الدولة والمدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، للانضمام كأول مدرب عربي إلى قائمة الأجهزة الفنية في الدوري الأميركي للمحترفين «NBA»، بعد تلقي بن الحبيب دعوة من فريق «ديترويت بيستونز» للانضمام إلى أجهزته الفنية وخوض تجربة تدريبية معهم خلال الدوري الصيفي للرابطة الأميركية.

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