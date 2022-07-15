حتا يضم ويجدد لـ 8 لاعبين استعداداً لدوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي حتا عن التعاقد وتجديد عقود عدد من لاعبيه لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ضمن خططه الفنية بتعزيز صفوف فريق الإعصار قبل انطلاق المنافسات المقرر انطلاقها في سبتمبر المقبل.

وقال النادي في بيان أمس، إنه تعاقد مع علي حسن قادماً من الجزيرة الحمراء وعلي الانصاري قادماً من الوصل ومحمد يوسف قادماً من الظفرة، وتمتد عقودهم حتى نهاية الموسم المقبل، بينما جدد النادي عقود أحمد سليمان لسنتين وحارس المرمى مرزوق راشد لخمس سنوات قادماً من فرق المراحل السنية للنادي، بينما سبق للنادي الاعلان عن التعاقد مع راشد عيسى، وتجديده لعقود لاعبيه ركاض الكثيري ويوسف حزام سنتين لكل منهما.

من جهته، قال المدير التنفيذي للنادي علي عبدالله البدواوي، لـ«الإمارات اليوم» إن «تدريبات الفريق انطلقت الثلاثاء الماضي بحضور الجهاز الفني بقيادة المدرب المقدوني الشمالي جوجيكا وكامل طاقمه الفني، وبخصوص الأجانب، أكد أنه سيتم الإعلان عن ثانية الصفقات للاعب يلعب في مركز المهاجم بعد التعاقد مع اللاعب البرازيلي روجيرو كوتينهو قادماً من نادي الجبلين في الدوري السعودي».

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