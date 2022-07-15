أتلتيكو غويانينسي يرفض 250 ألف دولار من البطائح لضم ويلنغتون

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت وسائل إعلام برازيلية، أن نادي أتلتيكو غويانينسي رفض عرضاً من نادي البطائح لضم المهاجم البرازيلي ويلنغتون سواريس دا سيلفا راتو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «إسبورتي غويانو» أن إدارة أتلتيكو غويانينسي رفضت عرضاً رسمياً من نادي البطائح لاستعارة ويلنغتون راتو مقابل 250 ألف دولار لمدة موسم واحد، مشيرة إلى أن إدارة النادي البرازيلي لا ترغب في مناقشة أي عروض لاستعارة ويلنغتون مجدداً خصوصاً أن عقده ينتهي في ديسمبر 2023.

وأضافت: «إدارة غويانينسي لن تمانع في بيع عقد ويلنغتون راتو بشكل نهائي بعدما عاد إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية بانتهاء إعارته إلى نادي ناغاساكي الياباني».

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين تبلغ القيمة السوقية للاعب ويلنغتون راتو 500 ألف يورو، إذ يسعى الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين البطائح إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات للظهور بشكل جيد في مشاركته الأولى بدوري المحترفين.

وخاض ويلنغتون راتو (30 عاماً) العديد من التجارب في البرازيل، إذ نشأ في صفوف فريق ريد بول ثم انتقل إلى أكثر من فريق في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة بالبرازيل، أبرزهم كالادينسي وسامبايو كوريا وجونفيل وفيرفياريو قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو غويانينسي في 2020، حيث لعب مع الفريق لمدة موسم واحد ثم خاض الموسم الماضي أول تجربة احترافية له خارج البرازيل باللعب مع ناغاساكي الياباني.

إدارة النادي البرازيلي لا ترغب في مناقشة أي عروض لاستعارة ويلنغتون.

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