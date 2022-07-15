الوصل يمدد عقد يوسف المهيري 5 سنوات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تمديد عقد لاعب المنتخب الأولمبي و«الإمبراطور» يوسف المهيري لمدة 5 سنوات، وفقاً لما ذكرت على حسابها في «تويتر».

ويعد المهيري من أبرز المواهب الشابة التي تم تصعيدها من فريق الرديف إلى الفريق الأول في الموسمين الماضيين، إذ شارك اللاعب الدولي مع الوصل في الموسم الماضي بمسابقة الدوري في 14 مباراة، بمعدل دقائق بلغ 1062 دقيقة، بينما شارك في موسم 2020-2021 مع الفريق الأول في 9 مباريات، بمعدل دقائق بلغ 670 دقيقة.

في المقابل شارك يوسف المهيري للمرة الأولى مع الفريق الأول في موسم 2018-2019 بخوضه 45 دقيقة في مسابقة كأس الخليج العربي.

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