فيدال ينضم إلى فلامنغو البرازيلي بعد رحيله عن إنتر

المصدر: برلين - د.ب.أ

أبرم نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم صفقة التعاقد مع أرتورو فيدال، بعد رحيل اللاعب عن صفوف إنترميلان الإيطالي. وكان لاعب خط الوسط فيدال قد أصبح لاعباً حراً بعد فسخ عقده مع إنترميلان بالتراضي الاثنين الماضي.

وأعلن فلامنغو تعاقده مع فيدال، ليواصل اللاعب البالغ من العمر 35 مسيرته في البرازيل.

وحضر فيدال المباراة التي انتهت بفوز فلامنغو على أتلتيكو مينيرو 2/ صفر في استاد ماراكانا، والتي أهّلت الفريق إلى دور الثمانية ببطولة كأس البرازيل.

وكان فيدال، لاعب برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني السابق، قد انضم إلى إنترميلان عام 2020 .

ويعود فيدال إلى كرة القدم بأميركا الجنوبية بعد 15 عاماً قضاها في أوروبا.

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