"خليفة ريكيلمي" في طريقه إلى العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشفت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم الخميس عن توصلها لاتفاق مبدئي مع نادي بازل السويسري لانتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، في صفقة مدوية إذ أن اللاعب الملقب بخليفة اللاعب الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي كان هدفاً لأندية ريال مدريد وبرشلونة وألميريا الأسبانية قبل الالتحاق بصفوف الفريق السويسري.

وذكر نادي العين في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن اللاعب سيصل إلى الإمارات خلال الساعات القادمة لإجراء الفحوصات الطبية وإكمال الإجراءات المرتبطة بتوقيع العقود النهائية، وتعد صفقة التعاقد مع بالاسيوس هي الثانية لفريق العين بعد أقل من 24 ساعة من التعاقد مع الدولي الاوكراني اندريه يارمولينكو.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد اختارت ماتياس بالاسيوس" من ضمن 60 لاعبا شابا متميزا في عام 2019، وسبق للاعب أن مثل منتخب التانغو تحت 15 و17 عاماً، كما أنه رابع أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأرجنتيني إذ سبق وأن لعب مع فريقه سان لورينزو وهو بعمر الـ 16 عاما.

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