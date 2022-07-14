إدواردو

أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي عن تعاقده مع لاعب شباب الأهلي السابق، البرازيلي كارلوس إدواردو، إذ قرر الأخير العودة للعب في الدوري البرازيلي بعدما لعب الموسم الماضي مع الأهلي السعودي.

تريث

قرر لاعب برز الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى التريث في تجديد التعاقد مع ناديه الحالي خصوصاً بعد تلقيه اتصالات من أربعة أندية تسعى لضمه، مؤكداً أن ذلك يعكس مكانته الفنية.

مسؤولية

أكد لاعب خرج من قائمة النادي المحترف، تحمله مسؤولية تخلي المدرب عنه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله للعب في دوري الأولى وذلك لعدم تمكنه من معالجة أسباب ذلك، مؤكداً أن الجهاز الفني لا يتحمل وزر ابتعاده عن الملاعب.

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