منتخب رجال الغولف إلى فرنسا لإقامة معسكر خارجي و«معايشة»

المصدر: جوني جبور - دبي

يتجه المنتخب الوطني لرجال الغولف، صباح اليوم، إلى فرنسا، لخوض معسكر مغلق و«معايشة» مع عدد من أبرز اللاعبين الفرنسيين، حتى 18 الجاري، ويُعد محطة إعداد للاستحقاقات العالمية المقبلة للمنتخب بدايةً من (كأس إيزنهاور) البطولة الأهم على ساحة اللعبة في العالم المخصصة للاعبين الهواة، والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 4 سبتمبر إلى جانب المشاركة بطموحات كبيرة في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وقال نائب رئيس اتحاد الغولف اللواء متقاعد عبدالله الهاشمي، في تصريحات صحافية، إن: «بعثة منتخب الرجال إلى معسكر فرنسا تضم اللاعبين (خالد يوسف، وأحمد سكيك، وعبدالله المشرخ، ومحمد الهاجري)، على أن ينتظموا في المعسكر في تدريبات وفترات (معايشة) مع نخبة من لاعبي الغولف الفرنسي في منطقة (لا غولف ناشيونال) في باريس، وذلك استكمالاً لمحطات الإعداد قبيل خوض الاستحقاقات العالمية المقبلة، والتي تستهل بـ(كأس إيزنهاور) على الملاعب الفرنسية نهاية أغسطس المقبل».

وأضاف: «وضع اتحاد اللعبة منذ بداية العام الجاري، خارطة طريق مكثفة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، سواء من حيث مراحل الإعداد أو المشاركات الخارجية، بهدف بلوغ الجهوزية المطلوبة قبل استحقاق البطولات الأهم عالمياً الخاصة باللاعبين الهواة، إذ بجانب (كأس إيزنهاور) يعاود منتخب الرجال في 15 وحتى 18 نوفمبر المقبل الظهور في (كأس نومورا) ثانية أكبر بطولات الهواة عالمياً والتي تستضيفها مدينة مانيلا في الفلبين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news