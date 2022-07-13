14 لاعباً يمثلون منتخب السلة في البطولة العربية للشباب

المصدر: دبي - وام البطولة تُقام

يشارك المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة في النسخة الـ19 من البطولة العربية للعبة، والمقررة من 14 إلى 22 الجاري في مصر.

وإلى جانب المنتخب الوطني، تشارك في البطولة منتخبات مصر والسعودية وقطر والكويت والجزائر.

وأكد مدير المنتخبات الوطنية راشد النقبي، أن الأبيض أنهى استعداداته للبطولة من خلال ثلاثة معسكرات داخل الدولة في تجربة جديدة ومميزة للاعبين الشباب، اختتمت بمباراة ودية أمس، أمام فريق أكاديمية جام.

وأوضح أن بعثة المنتخب التي غادرت الى القاهرة يترأسها نائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان، وتضم 14 لاعباً والجهاز الفني بقيادة المدرب سالم عتيق.

وأشار إلى أن البطولة فرصة كبيرة للاستعداد الجيد قبل التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها دبي خلال الفترة المقبلة.

في مصر خلال الفترة من 14 إلى 22 الجاري.

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