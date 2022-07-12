مدرب العين رييروف يرشح خليفة كريستيان جوانكا في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشف مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، عن إمكانية التعاقد مع مواطنه أندري يارمولينكو، الذي يلعب في صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي، وذلك في حال تعثر المفاوضات مع إدارة الشباب السعودي للحصول على خدمات الأرجنتيني كريستيان جوانكا، الذي انتهت إعارته بشكل كامل.

وقال ريبروف في تصريحات لصحيفة «سبورت» الأوكرانية، إن العين لديه فرصة للتعاقد مع يارمولينكو، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن خانات اللاعبين الأجانب محدودة، وأنه حالياً هنالك مفاوضات للإبقاء على اللاعب الأرجنتيني جوانكا.

وقال المدرب المتوج مع «الزعيم» بثنائي الدوري وكأس الرابطة، إنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع إدارة الشباب السعودي، فإنه ستكون هناك فرصة جيدة للتعاقد مع أندري يارمولينكو، وأضاف: «سأكون سعيداً بكل تأكيد للعمل معه».

ولاتزال شركة نادي العين لكرة القدم تأمل إقناع إدارة الشباب للحصول على خدمات جوانكا بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الماضي، الذي أسهم فيه في تتويج «الزعيم» بالثنائية، وكانت إعارة جوانكا لصفوف العين انتهت الشهر الماضي، في وقت كانت هناك رغبة مشتركة بين العين واللاعب على تجديد الإعارة، لكن إدارة الشباب رفضت العروض، وأبدت تمسكها بعودة اللاعب لصفوف الفريق مباشرة.

وأكد مدرب فريق العين أن «الأوكراني يارمولينكو قادر على اللعب لمدة 3 إلى 4 سنوات، يحتاج فقط اختيار الفريق المناسب، هو لاعب طموح، ويريد الفوز في كل مباراة، عموماً الأمر متروك له».

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت في تقرير سابق أن يارمولينكو يمتلك عروضاً عدة من أندية في الدوري الأميركي، بالإضافة لعرض من نادٍ إنجليزي صاعد إلى الدوري الإنجليزي.

يارمولينكو يلعب في صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي.

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