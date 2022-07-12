الوصل يضم البرازيلي غابرييلزينهو من ريو آفي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب البرازيلي غابرييل دي سوزا (غابرييلزينهو) قادماً من نادي ريو آفي البرتغالي.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع غابرييلزينهو دون الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، المختص بسوق انتقالات اللاعبين، انتهى عقد غابرييلزينهو مع فريقه السابق ريو آفي في يونيو الماضي، إذ انضم إلى الفريق البرتغالي في 2017 قادماً من لينينسي البرازيلي مقابل 800 ألف يورو.

ولعب غابرييلزينهو (25 عاماً)، في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق موريرنسي البرتغالي، إذ شارك مع الفريق في 15 مباراة، وأحرز هدفين، وصنع هدفين، بينما أبرز فتراته تعد مع فريق ريو آفي الذي لعب في صفوفه 124 مباراة، وأحرز 12 هدفاً، وصنع 11 هدفاً. خاض غابرييلزينهو في الموسم الماضي 15 مباراة، وأحرز هدفين.

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