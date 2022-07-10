العين متمسك باستمرار جوانكا لكنه يتحصن بالخطة البديلة‎‎

المصدر: معاذ كمبال- العين

لا تزال شركة نادي العين لكرة القدم تأمل في إقناع إدارة الشباب السعودي بالحصول على خدمات المحترف الأرجنتيني كريستيان جوانكا بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الماضي الذي ساهم فيه بتتويج "الزعيم" بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة.

وانتهت إعارة جوانكا لصفوف العين الشهر الماضي في وقت كانت هناك رغبة مشتركة بين "الزعيم" واللاعب على تجديد الإعارة لكن إدارة الشباب رفضت العروض وأبدت تمسكها بعودة اللاعب لصفوف الفريق مباشرة.

وقال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف في تصريحات لصحيفة "سبورت" الأوكرانية إن المفاوضات جارية بين النادي واللاعب الارجنتيني للبقاء مع الفريق لكن في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيكون هنالك فرصة للتعاقد مع محترف أجنبي آخر.

يذكر أن جوانكا كان قد ابدى رغبته في الاستمرار في صفوف العين لكن إدارة الشباب رفضت العرض وهو ما تسبب في ادلاء اللاعب بتصريحات ساخنة تجاه إدارة النادي قبل أن يعود ويعتذر عنها.

وعاد اللاعب وقدم اعتذاراً رسمياً لإدارة ناديه السعودي وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" رسالة موجهة لنادي الشباب: "أعتذر إذا تم تلقي تصريحاتي بشكل غير واضح، كامل اعتذاراتي لجميع جماهير النادي، أحترم وأقدر الجميع في هذا النادي، وأود من خلال هذا المنشور أن أقدم الاعتذار أيضاً لخالد البلطان رئيس النادي

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