كورينثيانز يرفض إعارة فيتال إلى الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي كورينثيانز رفض عرضاً تقدم به نادي الوصل للتعاقد مع اللاعب ماتيوس فيتال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتة إلى إدارة النادي البرازيلي ترغب في بيع اللاعب بشكل نهائي.

وأوضحت صحيفة «يو أو إل» أن نادي الوصل طلب التعاقد مع البرازيلي ماتيوس فيتال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء عقده عقب نهاية الموسم المقبل، مبينة أن إدارة نادي كورينثيانز ترفض مبدأ إعارة اللاعب، بداعي عدم وجود فائدة مادية.

وأضافت: «كورينثيانز لديه العديد من الغيابات في صفوف الفريق، ويحتاج إلى خدمات فيتال، ولكن في الوقت نفسه في حال تلقى النادي عرضاً بمقابل مادي جيد لن يمانع من بيع اللاعب».

وتابعت: «إدارة النادي البرازيلي مستعدة لبيع فيتال بمقابل مادي يراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين يورو، خصوصاً أن عقد اللاعب مع كورينثيانز يمتد حتى ديسمبر 2023».

ونشأ ماتيوس فيتال (24 عاماً) في فرق الناشئين بنادي فاسكو دي غاما البرازيلي، قبل أن ينتقل في 2018 إلى كورينثيانز مقابل مليوني يورو، ولعب مع الفريق ثلاثة مواسم، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى باناثينياكوس اليوناني في 2021، قبل أن يعود خلال الشهر الحالي إلى النادي البرازيلي.

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