انطلاق بطولة إدارة مراكز الشرطة الشاملة لكرة الطائرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف بن حرمول، مساء أول من أمس، انطلاق فعاليات بطولة إدارة مراكز الشرطة الشاملة الثانية لكرة الطائرة، التي أقيمت بمقر جامعة الشارقة، بحضور رئيس مركز شرطة المناطق الصناعية الشامل، المقدم عبدالعزيز الجروان، ورئيس مركز شرطة المدينة الجامعية، المقدم إبراهيم بيات، ورئيس مركز شرطة واسط الشامل، المقدم عبدالله علاي، ورئيس قسم الخدمات المساندة بالإدارة، المقدم عبدالله النقبي، وعدد من الضباط والفرق المشاركة. وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 4 مباريات، جمعت بين فرق الإدارة ومركزي الحمرية والسيوح، ومركز الصناعية ومركزي الصجعة والبحيرة.

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