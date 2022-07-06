اتحاد كلباء يعتمد مباريات النمسا الودية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تغادر بعثة اتحاد كلباء إلى النمسا 20 الشهر الجاري لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، تمهيداً للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، فيما سيبدأ التجمع الداخلي في 12 الجاري في ملاعب النادي، فضلاً عن إجراء الفحوص الطبية والإعداد الأولي.

وقال عضو شركة كرة القدم في اتحاد كلباء والمتحدث الإعلامي الرسمي عيسى بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «هنالك إصرار عالٍ وثقة كبيرة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري للنمور على تحقيق الاستفادة القصوى من فقرات المعسكر التدريبي، خصوصاً أن شركة كرة القدم برئاسة علي حسين اللوغاني وفرت كل سبل النجاح انطلاقاً من الاحتياجات التي يحتاجها الفريق ووفقاً لرؤية الجهاز الفني، وبخصوص عدد المباريات الودية التي سيخوضها النمور في معسكر النمسا التدريبي».

وأكد بن هويدن «اعتماد مباراتين في الوقت الحاضر والمستهدف خوض أربع مباريات ودية». وبخصوص التعاقدات مع اللاعبين أكد أن «شركة كرة القدم واللجنة الفنية تحرصان على تكملة جميع التعاقدات بوقت مبكر، والعمل يسير وفقاً لما هو مخطط له»، معبراً عن ثقته بأن الفريق يتطلع لموسم مميز في المنافسات المقبلة.

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